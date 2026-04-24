"أبو صدام" رئيسًا.. "البدوي" يشكل اتحاد الفلاحين لتعزيز تمثيل المزارعين داخل حزب الوفد

كتب : أحمد العش

08:37 م 24/04/2026

الدكتور السيد البدوي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم 83 لسنة 2026 بتاريخ 23 أبريل 2026، تشكيل اتحاد الفلاحين الوفدي باعتباره كيانًا تنظيميًا مهنيًا داخل الحزب يقوم بتمثيل الفلاحين والمزارعين، والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لما جاء فى نص المادة الأولى.

تفاصيل تشكيل اتحاد الفلاحين الوفدي

حدد رئيس الوفد، في المادة الثانية اختصاصات اتحاد الفلاحين الوفدي، والتى جاء على رأسها، اقتراح السياسات الزراعية والغذائية للدولة، وكذلك إعداد المذكرات والمقترحات التشريعية التى تخص القطاع الزراعي، بالإضافة إلى رصد المشكلات الميدانية المختلفه (أسعار – مياه – أسمدة – تسويق)، والمشاركة في صياغة السياسات الزراعية ومنها إعداد رؤى وبرامج زراعية للحزب والتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ للعمل على وضع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها من خلال تسعير عادل للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – القطن – الذرة)، ودعم مستلزمات الإنتاج،وإدارة الموارد المائية والتعاون مع بيت الخبرة الوفدي لإعداد أوراق سياسات.
وقرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، في المادة الثالثة تعييـــن حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، رئيسًا لاتحاد الفلاحين الوفدي.

وقرر رئيس الوفد في المادة الرابعة تعيين حاتم محمد أحمد عبد الرحمن نائبًا لرئيس اتحاد الفلاحين الوفدي.
وأكدت المادة الخامسة على تبعية الاتحاد والذى يتبــــع رئيــــس الحزب مباشرة في ممارسة أعماله واختصاصاته.
وأشارت المادة السادسة "يُعد الاتحاد هيئة استشارية وتنظيمية، مختصة بشئون الزراعة والفلاح المصري.
وأضافت المادة السابعة: يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من رئيس المجلس والسكرتير العام ونواب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة، على أن يصدر بتشكيل اللجان واختصاصاتها قرار من رئيس الاتحاد وفقًا لاحتياجات العمل بعد موافقة واعتماد رئيس الحزب.

اتحاد الفلاحين حزب الوفد السيد البدوي حسين أبو صدام

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا