علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ما يثار حاليا حول نظام الطيبات للدكتور الراحل ضياء العوضي، مؤكدا أن التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله وحده.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن الفقه الإسلامي حدد ما نأكله وما نمتنع عنه، مستشهدا بقوله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالا طيبا".

وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن النقاش حول نظام الطيبات يفتقر إلى الأساس الشرعي الصحيح، مستشهدا بقوله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق".

وبين أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، كما أن السنة حرّمت لحوم الكلاب والحمير والخيل، وهذه الأمور تأتي بنص، وإلا أصبحت الأمور فوضى.

وشدد أحمد كريمة على أن تناول اللبن من الأمور المهمة للجسم، مستشهدا بقوله تعالى: "سائغا للشاربين"، مؤكدا أن من لا يأكل التمر ليس مخالفا، والمشكلات الصحية يجب الرجوع فيها إلى الأطباء.