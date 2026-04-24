أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلتها تنفيذ برامجها الدعوية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من عام 2014م وحتى تاريخه، في ضوء استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الدور الدعوي للمساجد في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم.

ففي محافظة شمال سيناء، والتي تضم (1135) مسجدًا وزاوية، نفذت مديرية الأوقاف (35) قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف، و(110) قوافل مشتركة مع الأزهر ودار الإفتاء المصرية، إلى جانب (80) مجلسًا علميًّا، و(6651) مجلس فقه للأئمة، و(4400) ندوة علمية، فضلاً عن (200) ندوة ضمن الأسابيع الدعوية.

كما شهدت المديرية تنفيذ (49460) لقاء ضمن البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل، و(1839) ملتقى فكريًّا، و(26997) لقاء ضمن المنبر الثابت، و(7849) درسًا منهجيًّا للأئمة والواعظات، إلى جانب تنظيم 2452 ندوةً في مجالات الشباب والتعليم والصحة والسكان، بالإضافة إلى قوافل الرحمة والمواساة والندوات الكبرى وندوات قصور الثقافة.

وفي محافظة جنوب سيناء، والتي تضم (589) مسجدًا وزاوية، نفذت مديرية الأوقاف (38) قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف، و(22) بعثة شرف بالمناطق الحدودية، و(224) مجلسًا علميًّا، و(1827) مجلس فقه، و(1482) ندوة علمية، إلى جانب (35) ندوة للوعي القومي و(106) ندوة للقضية السكانية.

كما تم تنفيذ (26000) لقاء ضمن البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل، و(1735) ملتقى فكريًّا، و(2617) لقاء ضمن المنبر الثابت، و(2184) درسًا منهجيًّا، فضلًا عن تنظيم (1872) ندوة للشباب، وندوات في مجالات التعليم والصحة والسكان، وقوافل الرحمة والمواساة والندوات الكبرى وندوات قصور الثقافة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالتها الدعوية والوطنية، لنشر صحيح الدين، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة الفكر المتطرف، والإسهام في بناء وعي مجتمعي مستنير، بما يعزز استقرار المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.