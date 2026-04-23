السيسى يضع أكاليل الزهور على شهداء القوات المسلحة وقبر السادات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

كتب : مصراوي

08:26 ص 23/04/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إذ أدى حرس الشرف التحية وعزفت الموسيقى السلام الوطني عند وصول الرئيس.

وقام الرئيس عقب ذلك بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول لتعزف الموسيقى سلام الشهيد، ثم توجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن مراسم زيارة الرئيس للنصب التذكاري شهدت حضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى حضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
