قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قضية النفقة من القضايا الخطيرة التي تستدعي مواجهة حاسمة، مشيرًا إلى معاناة بعض المطلقات في الحصول على حقوقهن.

وأوضح أن تهرب بعض الأزواج من الالتزامات المالية تجاه أبنائهم يدفع بعض الأمهات إلى تحمل أعباء قاسية، قد تصل إلى العمل في وظائف شاقة لتوفير احتياجات الأطفال الأساسية من تعليم وعلاج ومعيشة.

طرح جديد لربط النفقة بالرقم القومي

أشار "الجندي" خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc، إلى طرح أحد الدعاة فكرة غير تقليدية تقوم على ربط النفقة بالرقم القومي للوالد، بما يضمن ملاحقته قانونيًا أينما ذهب.

واعتبر أن هذا المقترح يمثل اجتهادًا مهمًا لمعالجة أزمة ممتدة، خاصة في ظل صعوبة ملاحقة بعض المتهربين من سداد النفقة.

حلول عملية لحماية حقوق الأبناء

أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن توقيت هذا الطرح مناسب، في ظل الحاجة إلى حلول مبتكرة تعالج الثغرات الموجودة، وتحمي حقوق الأبناء من الضياع نتيجة الإهمال أو التهرب.



وأشار خالد الجندي، إلى أن مثل هذه الأفكار غير التقليدية تسهم في تحقيق العدالة الأسرية وتعزيز استقرار المجتمع.

تفاعل الدولة مع أزمة النفقة وتشديد الإجراءات

لفت "الجندي" إلى أن الدولة تفاعلت مع هذه الإشكالية عبر إجراءات واضحة لملاحقة المتهربين من النفقة، ومنعهم من السفر أو الحصول على خدمات دون سداد المستحقات.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على إنصاف المرأة الحاضنة وحماية حقوق الأطفال.

دعوة لاجتهادات فقهية تخدم المجتمع

اختتم الشيخ خالد الجندي، بالتأكيد على أهمية خروج العلماء من الإطار التقليدي في الفتوى إلى حلول عملية تخدم المجتمع، وتواكب التحديات المعاصرة.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة دعم المبادرات والاجتهادات التي تسهم في حماية الأسرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.





