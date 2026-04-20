بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي هاني حتحوت

كتب : أحمد العش

10:53 م 20/04/2026

الدكتور طارق سعده

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده، قرارًا بتوجيه عقوبة الإنذار للإعلامي هاني حتحوت، على خلفية ما انتهت إليه التحقيقات التي أُجريت معه داخل مقر النقابة، وذلك في واقعة من بين واقعتين رصدهما المرصد الإعلامي للنقابة.

إنذار رسمي لهاني حتحوت في واقعة برنامج مودرن سبورتس

مَثُل الإعلامي هاني حتحوت مساء اليوم الاثنين أمام لجنة التحقيق بالنقابة، برئاسة الإعلامي محجوب سعدة، وعضوية الإعلامي خالد فتوح، وبحضور الشئون القانونية، وذلك لمناقشة ما ورد في تقارير المرصد الإعلامي بشأن محتوى حلقات برنامج مودرن سبورتس.

وتناولت التحقيقات واقعتين؛ الأولى تتعلق بحلقة أُذيعت بتاريخ 11 أبريل، حيث رصد المرصد الإعلامي استمرار تناول مقدم البرنامج، على مدار عدة حلقات، لواقعة احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا، وهو ما اعتبره المرصد مخالفًا للمادة (9) من باب الوصايا بميثاق الشرف الإعلامي، التي تنص على الامتناع عن بث ما من شأنه تغذية أو تكريس ثقافة العنف والكراهية.

أما الواقعة الثانية، فتتعلق بحلقة 18 أبريل، والتي تناول فيها مقدم البرنامج ما دار داخل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد في 15 أبريل، دون الإفصاح عن مصدر المعلومات التي استند إليها.

وخلال التحقيق، وُوجه الإعلامي بما ورد في الحلقة، وأوضح أن مصدر المعلومات هو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ممن حضروا الاجتماع، وهو ما أشار إليه بيان رسمي صادر عن قناة مودرن MTI.

وأكدت لجنة التحقيق في توصيتها أن عدم الإفصاح عن مصدر المعلومات يتعارض مع ما ورد في المادة (3) من باب الحقوق بميثاق الشرف الإعلامي، والمتعلقة بحق الإعلامي في الحفاظ على سرية مصادره، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية المنظمة لذلك.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قرر نقيب الإعلاميين توقيع عقوبة الإنذار في الواقعة الأولى لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، بينما تقرر حفظ الواقعة الثانية لعدم توافر أركان المخالفة القانونية أو المهنية.

وأكدت نقابة الإعلاميين في بيانها التزامها بدورها في ضبط الأداء الإعلامي، وتعزيز مفهوم الحرية المسؤولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016، الذي يكفل حرية الإعلامي في أداء رسالته ويحمي حقوقه أثناء ممارسة عمله.

وأشارت "النقابة" إلى ما ورد في ميثاق الشرف الإعلامي، خاصة البند (10) من باب الحقوق، والذي ينص على تمكين الإعلامي من أداء عمله في بيئة مهنية مناسبة، دون ضغوط، ووفقًا للسياسات المعلنة للوسيلة الإعلامية.

اقرأ أيضًا:

نقيب الإعلاميين: العقوبة آخر خطوة لضبط المشهد الإعلامي

نقيب الإعلاميين: ندير مواردنا ذاتيًا.. "مبنخدش ولا مليم من الدولة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق سعدة برنامج مودرن سبورتس هاني حتحوت الإعلام المصري نقابة الإعلاميين

فيديو قد يعجبك



الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح
أخبار

هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل في صلاة الفريضة؟.. أمين الفتوى يوضح

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
بعد الحكم بإعدام المتهم.. قصة مقتل نجل صاحب مطعم شهير بالمحلة
أخبار المحافظات

بعد الحكم بإعدام المتهم.. قصة مقتل نجل صاحب مطعم شهير بالمحلة
ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة
شئون عربية و دولية

ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة

إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)