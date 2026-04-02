أعلنت وزارة الثقافة، اختيار الزميل محمد لطفي شاكر، عضوًا بلجنة الإعلام ضمن التشكيل الجديد للجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة لعام 2026.

وجاء تشكيل لجنة الإعلام برئاسة الإعلامي عمرو الليثي مقررا للجنة وعضوية كل من: أحمد محمد كمال إبراهيم دسوقى خليل، أسامه السعيد السعيد قرطام، أشرف جلال حسن محمد بيومى، أمل عبد الحميد محمد مبدى، أميمة عبد المجيد فؤاد أحمد شكرى، سمير مصطفى محمد عمر، سوزان يوسف أحمد القلينى، عصام الأمير إسماعيل خليل، علاء الدين زكريا يوسف إبراهيم، محمود رمضان محمد محمد، محمود محمد أحمد التميمى، هبه محمد على، نقيب الإعلاميين أو من ينوب عنه، عضواً بحكم منصبه.

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا مهمًا اليوم الخميس مع أعضاء اللجنة العليا بالمجلس، للتصديق على التشكيل النهائي، في خطوة تمهيدية لبدء عمل اللجان بشكل رسمي.

وأكدت المصادر أن التشكيل الجديد للمجلس تم اعتماده بشكل كامل، وفقًا للضوابط واللائحة الجديدة التي أقرها المجلس خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز الضوابط الجديدة التي وضعتها اللجنة العليا للمجلس الأعلى للثقافة، تتمثل في عدم تكرار أسماء الأعضاء ممن تولوا عضوية المجلس لمدة دورتين متتاليتين، بالإضافة إلى تقليص عدد لجان المجلس لتصبح 21 لجنة بدلًا من 24.