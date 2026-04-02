أطلق قطاع المعاهد الأزهرية تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا بعنوان "القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف للصف السادس الابتدائي"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهاتا الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.

يأتي ذلك في إطار توجه الأزهر نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القرآن الكريم وتعليمه.

فريق إعداد المشروع

وتولى إعداد هذا المشروع فريقٌ متخصص من قطاع المعاهد الأزهرية في مجال البرمجة، حيث قام بتصميم وتطوير التطبيق خصيصًا لتيسير القراءة الصحيحة للقرآن الكريم للطلاب والمعلمين على حدٍّ سواء.

كما قامت الإدارة العامة لشئون القرآن بالمراجعة الفنية للتطبيق، لضمان دقة التلاوة وسلامة المحتوى ومطابقته لأحكام التجويد والضبط القرآني الصحيح.

ويُعَدّ التطبيق أداة تعليمية فعّالة تُسهِم في دعم عملية تعليم القرآن الكريم داخل المعاهد الأزهرية وخارجها، من خلال توفير تلاوة صحيحة وواضحة للمصحف الشريف.

كيفية الحصول على التطبيق

التطبيق متاح حاليًا على متجر Google Play، ويمكن للطلاب والمعلمين تحميله والاستفادة من مزاياه بكل سهولة.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم الديني، بما يُسهم في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة وتيسير حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل.

يمكن الدخول للتطبيق من من خلال الرابط التالي هنا