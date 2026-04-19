أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي عند تركيب العداد الكهربائي الكودي.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ 2024 وحتى الآن، بسعر 274 قرشا للكيلووات ساعة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الدولة تستهدف تركيب نحو 44 مليون عداد كودي خلال الفترة المقبلة، لضبط منظومة الاستهلاك والحد من سرقة التيار.

وتابع أن الوزارة أوقفت نظام عداد الممارسة نهائيا منذ أغسطس 2024، لأنه كان يعتمد على مبالغ مقطوعة تقديرية تسبب خسائر للشبكة والاقتصاد القومي.

وشدد منصور عبد الغني على أن العداد الكودي إجراء مؤقت ولا يمنح أي صفة قانونية للعقار المخالف، والقانون أتاح التصالح لتقنين الأوضاع وتحويله إلى عداد قانوني دائم.