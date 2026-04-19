طالبت المحامية نهاد أبو القمصان بتدخل سريع من السلطة التنفيذية والتشريعية لحل أزمة قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أن أحداً لم يجلس مع الخبراء والمحامين والناشطين لمناقشة حلول حقيقية.

وقالت أبو القمصان خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" عبر منصات مصراوي، إن المشكلة ليست خناقة بين الرجال والنساء، وإنما غياب دور الدولة وغياب تنظيم يجمع كل القضايا في ملف واحد.

وأضافت: "غير متفائلة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية أو إن فيه قانون جديد هيحل المشاكل دي كلها، إحنا عندنا قانون 2004 ما اتطبقش أصلاً، أنا عايزة قرار تنفيذي بسيط من وزير العدل يقول كل قضايا الأسرة تتحط في ملف واحد".

واقترحت أن يصدر وزير العدل قراراً تنفيذيًا يقضي بوضع كل قضايا الأسرة (نفقة – حضانة – رؤية – تمكين – طلاق) في ملف واحد، وتحديد جلسة خلال 30 يوماً يحكم فيها القاضي في كل البنود مرة واحدة.

وعقبت المحامية نهاد أبو القمصان: "القرار ده هيخفف الاحتقان ويخلص الناس من الـ15 قضية اللي بترفعها الست عشان تاكل عيالها".

وأضافت أن هذا القرار يمكن أن يحتوي على حساب بنكي مرتبط بالبنك المركزي لتحويل النفقة مباشرة، مما يخفف العبء على القضاء ويمنع رفع عشرات القضايا المتفرقة.

وشددت على أن في دول عربية مثل تونس والمغرب والسعودية والإمارات وقطر يتم حل مثل هذه القضايا في جلسة واحدة، وأن مصر يمكنها فعل الشيء نفسه بقرار تنفيذي بسيط دون الحاجة إلى قانون جديد كامل.

وأكدت نهاد أبو القمصان أنها لا تطالب بقانون أسرة جديد في الوقت الحالي، بل بإرادة سياسية حقيقية من الرئيس ووزير العدل لإصدار قرار ينهي معاناة مئات الآلاف من الأسر المصرية.