إعلان

"نحتاج لإجراء عاجل".. نهاد أبو القمصان: غير متفائلة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

كتب : حسن مرسي

07:23 م 19/04/2026

نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالبت المحامية نهاد أبو القمصان بتدخل سريع من السلطة التنفيذية والتشريعية لحل أزمة قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أن أحداً لم يجلس مع الخبراء والمحامين والناشطين لمناقشة حلول حقيقية.

وقالت أبو القمصان خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" عبر منصات مصراوي، إن المشكلة ليست خناقة بين الرجال والنساء، وإنما غياب دور الدولة وغياب تنظيم يجمع كل القضايا في ملف واحد.

وأضافت: "غير متفائلة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية أو إن فيه قانون جديد هيحل المشاكل دي كلها، إحنا عندنا قانون 2004 ما اتطبقش أصلاً، أنا عايزة قرار تنفيذي بسيط من وزير العدل يقول كل قضايا الأسرة تتحط في ملف واحد".

واقترحت أن يصدر وزير العدل قراراً تنفيذيًا يقضي بوضع كل قضايا الأسرة (نفقة – حضانة – رؤية – تمكين – طلاق) في ملف واحد، وتحديد جلسة خلال 30 يوماً يحكم فيها القاضي في كل البنود مرة واحدة.

وعقبت المحامية نهاد أبو القمصان: "القرار ده هيخفف الاحتقان ويخلص الناس من الـ15 قضية اللي بترفعها الست عشان تاكل عيالها".

وأضافت أن هذا القرار يمكن أن يحتوي على حساب بنكي مرتبط بالبنك المركزي لتحويل النفقة مباشرة، مما يخفف العبء على القضاء ويمنع رفع عشرات القضايا المتفرقة.

وشددت على أن في دول عربية مثل تونس والمغرب والسعودية والإمارات وقطر يتم حل مثل هذه القضايا في جلسة واحدة، وأن مصر يمكنها فعل الشيء نفسه بقرار تنفيذي بسيط دون الحاجة إلى قانون جديد كامل.

وأكدت نهاد أبو القمصان أنها لا تطالب بقانون أسرة جديد في الوقت الحالي، بل بإرادة سياسية حقيقية من الرئيس ووزير العدل لإصدار قرار ينهي معاناة مئات الآلاف من الأسر المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نهاد أبو القمصان قانون الأسرة الأحوال الشخصية مجدي الجلاد

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

مسؤول سابق بالكهرباء يكشف: هل ترفع الواجهات الزجاجية استهلاك الكهرباء؟
علاقات

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
زووم

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
رياضة محلية

"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
شئون عربية و دولية

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
