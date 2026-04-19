إعلان

"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال الشخصية

كتب : حسن مرسي

06:50 م 19/04/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (8)_8
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (9)_9
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (6)_6
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (4)_4
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (1)_1
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (3)_3
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (5)_5
  • عرض 9 صورة
    نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة (2)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان طريقة تعامل الدولة مع قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أنها ليست مجرد خناقة بين الرجال والنساء، وأن الدولة "شايلة إيديها وعجباها اللعبة" وغير متحملة مسؤوليتها في تنظيم هذا الملف.

وقالت أبو القمصان خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد، في بودكاست "أسئلة حرجة" عبر منصات مصراوي، إن المتعاطف مع قصة أي امرأة أو رجل في محاكم الأسرة يجد نفسه يتعاطف مع الطرف الآخر أيضًا، لكن الحقيقة أن المشكلة أكبر من "راجل وحش أو ست وحشة".

وأضافت أن هذه القضايا أصبحت مثل "سرك منصوب" يشغل الناس به، بينما الحقيقة تكمن في غياب دور الدولة وغياب تنظيم يلم شمل هذه المشكلات، مشيرة إلى أنها تعمل في محاكم عربية ودولية ولا ترى هذا "العبس" في دول مثل تونس والجزائر والمغرب ودول الخليج.

وشددت على أن الحل يكمن في وجود "اتفاق طلاق" يُرتب كل الحقوق والمسؤوليات في جلسة واحدة، بدلاً من رفع 15 قضية منفصلة للنفقة والحبس والرؤية والحضانة.

وأوضحت أن القاضي لديه صلاحيات كافية، وأن "الست مش هي اللي تدور على دخل الراجل وتعمل تحري"، مطالبة بتفعيل دور الدولة الحقيقي في حماية الأسرة والطفل.

وأكدت نهاد أبو القمصان أن الاستمرار في هذه اللعبة يبعدنا عن الحلول الحقيقية، وأن الدولة مطالبة بإصلاح جذري يضع نظامًا واضحًا يحمي حقوق الجميع، خاصة الأطفال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قضايا الأحوال الشخصية قانون الأسرة نهاد أبو القمصان مجدي الجلاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
علاقات

لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
وفاة والد الفنانة منة شلبي
زووم

وفاة والد الفنانة منة شلبي
"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته
أخبار مصر

"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)