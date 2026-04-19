انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان طريقة تعامل الدولة مع قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدة أنها ليست مجرد خناقة بين الرجال والنساء، وأن الدولة "شايلة إيديها وعجباها اللعبة" وغير متحملة مسؤوليتها في تنظيم هذا الملف.

وقالت أبو القمصان خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد، في بودكاست "أسئلة حرجة" عبر منصات مصراوي، إن المتعاطف مع قصة أي امرأة أو رجل في محاكم الأسرة يجد نفسه يتعاطف مع الطرف الآخر أيضًا، لكن الحقيقة أن المشكلة أكبر من "راجل وحش أو ست وحشة".

وأضافت أن هذه القضايا أصبحت مثل "سرك منصوب" يشغل الناس به، بينما الحقيقة تكمن في غياب دور الدولة وغياب تنظيم يلم شمل هذه المشكلات، مشيرة إلى أنها تعمل في محاكم عربية ودولية ولا ترى هذا "العبس" في دول مثل تونس والجزائر والمغرب ودول الخليج.

وشددت على أن الحل يكمن في وجود "اتفاق طلاق" يُرتب كل الحقوق والمسؤوليات في جلسة واحدة، بدلاً من رفع 15 قضية منفصلة للنفقة والحبس والرؤية والحضانة.

وأوضحت أن القاضي لديه صلاحيات كافية، وأن "الست مش هي اللي تدور على دخل الراجل وتعمل تحري"، مطالبة بتفعيل دور الدولة الحقيقي في حماية الأسرة والطفل.

وأكدت نهاد أبو القمصان أن الاستمرار في هذه اللعبة يبعدنا عن الحلول الحقيقية، وأن الدولة مطالبة بإصلاح جذري يضع نظامًا واضحًا يحمي حقوق الجميع، خاصة الأطفال.