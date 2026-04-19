افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، ملتقى توظيف جامعة القاهرة، الذي يُقام داخل الحرم الجامعي بمشاركة 130 شركة ومؤسسة، لتوفير نحو 5000 فرصة عمل وتدريب للطلاب والخريجين.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ومحمد أبو العينين رئيس اتحاد البرلمان الأورومتوسطي.

وأعرب محافظ الجيزة، في مستهل كلمته، عن تقديره لرئيس جامعة القاهرة على الدعوة، مشيدًا بإتاحة الفرصة للقاء قيادات الجامعة والمشاركة في هذه الفعالية التي تستهدف دعم الطلاب والخريجين، بما في ذلك ذوو الهمم، عبر توفير فرص عمل وبرامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتسهم في تأهيلهم مهنيًا.

وأكد "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأحد، أن ملتقيات التوظيف تعد من الأدوات المهمة لربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات التي توفر فرصًا حقيقية للتدريب والتشغيل، وتسهم في رفع جاهزية الخريجين للالتحاق بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود وزير التعليم العالي في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، من خلال التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية واستحداث تخصصات أكاديمية جديدة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وتسلم محافظ الجيزة، خلال الفعاليات، درع تكريم من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة؛ تقديرًا لدوره في دعم المبادرات التنموية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية.

وتفقد وزير التعليم العالي ومحافظ الجيزة، عقب الافتتاح، أجنحة الملتقى، واطلعا على أقسام الشركات والمؤسسات المشاركة، واستمعا إلى شرح حول طبيعة الفرص المتاحة وآليات التقديم، كما تابعا تفاعل الطلاب والخريجين مع ممثلي الجهات المختلفة المشاركة في الملتقى.

ودعا الوزير والمحافظ طلاب الجامعة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها الملتقى، والعمل على تنمية مهاراتهم من خلال التدريب المستمر، بما يساعدهم على بدء مسيرتهم المهنية والاستعداد لتولي مختلف الوظائف، مؤكدين أهمية التعلم المستمر واكتساب الخبرات العملية التي تتطلبها سوق العمل.