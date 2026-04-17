نجحت الدولة المصرية في استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وبالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من الجهات المصرية والدولية.

تنسيق دولي لتعقب واسترداد الآثار المصرية

جاءت عملية الاسترداد بالتعاون مع مكتب المدعي العام في نيويورك، ومباحث السياحة والآثار، ومكتب النائب العام المصري، ضمن تحرك قانوني ودبلوماسي مشترك لتعقب القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى الوطن.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استرداد هذه القطع يعكس التزام الدولة المصرية بالحفاظ على تراثها الحضاري، مشددًا على استمرار الجهود لاستعادة جميع الآثار المهربة، وعدم التنازل عنها بكافة السبل القانونية والدولية.

شكر للجهات المشاركة في عملية الاسترداد

وجّه "فتحي" الشكر لكافة الجهات المصرية والدولية المشاركة، تقديرًا لجهودها القانونية والدبلوماسية في تتبع واسترداد الآثار، بما يسهم في حماية التراث الثقافي المصري وصونه للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، من جانبه، أن القطع المستردة تتسم بتنوعها التاريخي، حيث تعود إلى فترات تمتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني، وتعكس جوانب من الحياة الدينية واليومية والفنية في مصر القديمة.

وأشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، إلى أن من أبرز القطع أوانٍ متنوعة الاستخدام، منها إناء من الألباستر لحفظ الزيوت والعطور من القرن السابع قبل الميلاد، ووعاء للكحل على شكل قرد من الدولة الحديثة، وإناء تجميلي على شكل قطة من الدولة الوسطى، إضافة إلى كأس احتفالي وقطع لحفظ السوائل والمراهم.

رموز دينية وزخارف تعكس التداخل الحضاري

تضم القطع أيضًا جزءًا من إناء مزخرف يصور طفلًا وسط نباتات المستنقعات يُرجح ارتباطه بالإله حورس الطفل، وقطعة فخارية على شكل بطة من العصر البطلمي، وزخرفة خزفية تحمل رأس الإله اليوناني ديونيسوس.

وتشمل القطع أيضًا تمثالًا للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت من القرن الثاني الميلادي، في دلالة على التداخل الثقافي بين الحضارة المصرية واليونانية، إلى جانب تمثال كتلي لشخص يُدعى “عنخ إن نفر” من العصر المتأخر.

