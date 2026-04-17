إعلان

بعد ضبط محل يبيع لحومًا فاسدة.. "الزراعة" للمواطنين: اشتروا اللحوم من هذه الأماكن

كتب : محمد أبو بكر

01:52 م 17/04/2026 تعديل في 02:28 م
    الزراعة تضبط محلاً بشبرا الخيمة يروج لحومًا فاسدة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ضبط أحد المحلات التجارية بمدينة شبرا الخيمة، بعد قيامه بتضليل المواطنين عبر انتحال صفة رسمية والادعاء بتبعية منتجاته للوزارة، بهدف ترويج لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات مباشرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فور رصد مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها صاحب المحل وهو يزعم طرح لحوم بأسعار مخفضة تحت اسم الوزارة، وهو ما ثبت كذبه وتضليله.

وبحسب بيان، كلف وزير الزراعة نائب الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الطب البيطري والزراعة بالقليوبية، للتحرك الفوري وشن حملة تفتيش على المحل المذكور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات صحية، حيث تبين أن اللحوم المعروضة من مفروم وسجق وكبدة معبأة في أطباق فوم مجهولة البيانات وتظهر عليها علامات التلف وتغير الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللانشون منتهي الصلاحية.

كما كشفت الحملة عن وجود بطاقات ومطبوعات تستخدم في إيهام المواطنين بتبعية المحل للوزارة بالمخالفة للحقيقة، بهدف الغش والتدليس، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة.

وأكدت الوزارة مخالفة القوانين المنظمة لتداول الأغذية، ومنها القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994، مشددة على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما ناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم من المنافذ والأسواق المعتمدة فقط، محذرة من الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم وجود صفحات تابعة لها تقوم بالبيع أو الترويج للمنتجات.

وأوضحت أن منافذ البيع الرسمية تتواجد داخل المنشآت الحكومية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية ومديريات الزراعة، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التابعة للوزارة.

وشددت الوزارة على عدم التهاون مع أي محاولة لاستغلال اسمها في الترويج أو الغش، مع استمرار الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تخصيص أرقام لتلقي بلاغات المواطنين عن المخالفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغش التجاري مصر وزارة الزراعة لحوم فاسدة حماية المستهلك مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد حديث ترامب عن "الغبار النووي".. ما الحقيقة العلمية وراء هذا المصطلح؟
إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري