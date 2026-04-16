لمدة 8 ساعات.. "الجيزة" تعلن انقطاع المياه عن مناطق واسعة بدءًا من الجمعة

كتب : أحمد العش

06:14 م 16/04/2026

قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، أنه في إطار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصلات ومحابس خط مياه بقطر 1000 مم داخل غرفة المحابس الكائنة بمحيط محطة مترو أم المصريين، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 24/4/2026، وحتى الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 25/4/2026، وذلك لتمكين الشركة من إنهاء الأعمال.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياة في الجيزة

أوضحت شركة مياه الشرب، وفقًا للبيان، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: شارع البحر الأعظم ومتفرعاته حتى ميدان الجيزة ومتفرعاته، ومنطقة المنيب، ومنطقة الكونيسة حتى عزبة البكباشي، ومناطق العمرانية، وفيصل، والهرم، وكفر طهرمس، وكعابيش، والرماية، والمنشية، وكفر غطاطي، والسيسي، والمطبعة، واللبيني.

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال القطع دون تأخير مع توفير سيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الاتصال برقم الطوارئ 125.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وكافة المؤسسات والهيئات الخدمية والخاصة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
"العربيتين اتعجنوا".. الصور الأولى لحادث تصادم سيارتي نقل بأسيوط

