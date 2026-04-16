تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من موجة طقس شديدة الحرارة تشهدها البلاد اليوم الخميس، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت مبكر وغير معتاد مقارنة بالفترة المناخية الطبيعية، مع ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح فهيم أن البلاد تتأثر بما وصفه بـ“أيام بؤونة المبكرة”، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستقترب من 40 درجة مئوية في جنوب الصعيد، بينما تسجل القاهرة الكبرى نحو 37 درجة في الظل، مع أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضاف أن هذه الموجة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الوجه البحري والقناة والقاهرة وسيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة الصحراء الغربية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما أشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من البحر الأحمر وجنوب سيناء والسلوم ومطروح وسيوة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الزراعية، شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية المحاصيل، مؤكدًا أهمية تجنب الري وقت الظهيرة والاكتفاء بالري في الصباح الباكر أو المساء للحفاظ على رطوبة التربة.

وأوضح أن المحاصيل في مراحل حرجة، وعلى رأسها القمح، حيث يجب الانتهاء من الري قبل الموجة الحارة، مع دعم النباتات بعناصر مثل الماغنسيوم، وفي حالة القمح المبكر يجب الإسراع بعمليات الحصاد والدرس في الصباح الباكر.

ولفت إلى أن الخضر والفاكهة معرضة لمخاطر تساقط العقد ولسعات الشمس، موصيًا باستخدام مركبات وقائية مثل السليكات وفوسفيت البوتاسيوم خاصة لمحاصيل المانجو، مع ضرورة زيادة التهوية وتقليل الحرارة داخل الصوب الزراعية.

كما حذر من زيادة نشاط الآفات خلال هذه الظروف الجوية، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والتدخل بعد انتهاء الموجة، مع وقف استخدام المبيدات الجهازية وتجنب خلط المبيدات أو الرش أثناء الرياح.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتوصيات الزراعية لتقليل الخسائر وحماية المحاصيل، داعيًا إلى توخي الحذر خلال هذه الفترة.