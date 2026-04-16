شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية أهل الخير 2 التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وزيرة التضامن: ما تحقق في أهل الخير ثمرة دعم القيادة السياسية

رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالحضور في هذه الليلة الاستثنائية، مؤكدة أن الاحتفالية ليست مجرد تكريم، بل استحقاق وفاء لكل يد امتدت بالعطاء، ولكل من آمن بأن بناء الوطن يقوم على العمل التطوعي.

وأكدت أن ما تم إنجازه في منظومة أهل الخير خلال الفترة من مايو 2025 حتى نهاية رمضان 2026 يمثل صفحة مضيئة من العطاء في جميع محافظات الجمهورية، حيث شاركت مئات الجمعيات والمبادرات الفردية والجماعية عبر منصة رقمية موثقة سجلت كل وجبة وكل كرتونة غذائية بشفافية كاملة.

توزيع 198 مليون وجبة خلال أقل من عام

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه تم خلال أقل من عام توثيق توزيع 198.911.552 وجبة غذائية، من بينها 100 مليون وجبة خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزة المستهدفات المحددة مسبقًا.

وأضافت أن التوزيع تم من خلال 472 شريكًا من مؤسسات المجتمع الأهلي والمبادرات التطوعية، عبر 1581 نقطة أهل الخير المنتشرة في جميع المحافظات، بما حول الإطعام من عمل موسمي إلى منظومة مستدامة ومنظمة.

دعم رئاسي وراء نجاح المنظومة

أكدت وزيرة التضامن أن نجاح المنظومة لم يكن ليتحقق دون دعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى مبادرة أبواب الخير بالشراكة مع صندوق تحيا مصر.

إطلاق منصة أهل الخير الرقمية ومسابقة 2027

أعلنت الوزيرة إطلاق المنصة الرقمية الجديدة أهل الخير، إلى جانب فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من مسابقة أهل الخير لعام 2027.

وأوضحت أن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الإطعام، وتشمل خريطة تفاعلية محدثة لحظيًا، مع إحصاءات فورية لعدد الوجبات والمستفيدين.

الوجبة الذكية وشارات تحفيزية للمتطوعين

كشفت الوزيرة عن إطلاق أداة “الوجبة الذكية”، التي تتيح تصميم سلال غذائية مدروسة علميًا، مع تحليل فوري للقيمة الغذائية وعدد المستفيدين المتوقع، بالتعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمعهد القومي للتغذية.

وستقدم المنصة شارات تحفيزية لتكريم الاستمرارية والابتكار، بما يجعل العطاء قابلًا للقياس والتتبع.

تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص

أكدت الوزيرة أن النظام الرقمي الجديد للهوية يضمن توثيق المؤسسات والوجبات بشكل رسمي، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وستُتاح المنصة أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في العمل الخيري، عبر نقاط خير تحمل اسم الشركات وتعكس مسؤوليتها المجتمعية.

تكريم المشاركين والفائزين في أهل الخير 2

شهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في مختلف فئات المسابقة، حيث جاءت النتائج كالتالي:

المحافظات الأكثر توزيعًا للإطعام

المركز الخامس: المنيا

الرابع: البحيرة

الثالث: الفيوم

الثاني: الجيزة

الأول: القاهرة

تكريم الجهات الشريكة الرسمية

تم تكريم عدد من الجهات، منها: صندوق تحيا مصر، المجلس القومي للمرأة، أسقفية الخدمات، الهيئة القبطية الإنجيلية، الهلال الأحمر المصري، فريق الإطعام بوزارة التضامن، والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات.

جوائز التميز والابتكار

التميز: هوب أكاديمي، مؤسسة حي على الوداد، جمعية التعارف الخيرية، مبادرة المائدة

الابتكار: مؤسسة صناع الحياة

نقاط الإطعام: مؤسسة مصر الخير

متطوعو أهل الخير: مؤسسة حياة كريمة

المبادرات الفردية والجماعية

الفردية: فاطمة الزهراء يوسف، رانيا خيري، راني كمال، هاجر محمد مقبول، أسماء عبد العاطي

الجماعية: إفطار المطرية، مبادرة إطعام وسلام، اتحاد بشبابها

فئات توزيع الوجبات

100 ألف وجبة: جمعية رسالة بالمركز الأول

نصف مليون وجبة: مؤسسات وجمعيات منها لبلدنا وإكرام وصناع الخير

مليون وجبة: تصدرتها مؤسسات مصر الخير وحياة كريمة والأورمان وبنك الطعام

ووجهت الوزيرة الشكر لكل متطوع ومؤسسة شاركت في المبادرة، مؤكدة أن أصحاب المركز الأول هم من أطعموا وساهموا في دعم المحتاجين.

دعوة لانطلاق أهل الخير 3

اختتمت وزيرة التضامن، كلمتها بدعوة موسعة للمشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة، مؤكدة أن “أهل الخير” يمثل ثقافة مصرية راسخة، داعية الجميع من أفراد ومؤسسات وشركات ومحافظات إلى مواصلة مسيرة العطاء خلال العام المقبل.

ويذكر أن الاحتفالية جاءت بحضور كل من: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

