شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس طارق شكرى، مشادة كلامية بين كل من النائب محمد فؤاد ورجل الأعمال حسام الشاعر، بسبب إحدى مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مادة الضبطية القضائية

ونشبت المناقشة بعدما اعترض حسام الشاعر على مادة الضبطية القضائية الواردة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقال:"هضطر بعدها أروح المحكمة كمان".

وبدوره طلب منه النائب محمد فؤاد أن يسمح بدخول رجل التفتيش القضائي ويحل الموقف من البداية، كحل بديهى وأسهل.

فعقب الشاعر: "كده فين الأخ أو النائب اللي بيتريق عليّ بقى".

وقاطعه النائب محمد فؤاد، معترضا على حديثه: "انت هنا في مجلس النواب لا توجه لى أي كلام وحاسب على كلامك كويس".

وشهدت الاجتماع مناقشات موسعة بشأن مادة التعريفات في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يرى بعض النواب، أن بها تزيد في المصطلحات والنسب، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ، بشأن المواد الست الأولى كما وردت بدون تعديل.