التقى الدكتور المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين، وفدًا من جمعية "أشري" القاهرة (الجمعية الأمريكية لمهندسي للتبريد والتدفئة وتكييف الهواء)؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير برامج تأهيل المهندسين المصريين بما يتواكب مع المعايير الدولية.

أكد الدكتور محمد عبد الغني، خلال اللقاء، أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير المستوى الفني والتخصصي للمهندسين، مشددًا على ضرورة التركيز على المجالات الدقيقة، ومن بينها قطاعات التبريد والتكييف، بما يسهم في رفع كفاءة المهندس المصري وتعزيز فرصه في سوق العمل.

تأهيل وفق المعايير الدولية



وأضاف أن الهدف الاستراتيجي هو تأهيل المهندسين المصريين وفق معايير دولية، بما يتيح لهم المنافسة والعمل في مختلف الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية إتاحة الشهادات الدولية بأسعار مدعومة ومخفضة لتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وأوضح أن النقابة تسعى إلى إبرام اتفاقيات ذات طابع دولي مع الجمعيات المهنية المختلفة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، ويجعل المهندس المصري مطلوبًا محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل تحديًا حقيقيًا يستدعي العمل بوتيرة سريعة لتأهيل الخريجين ورفع كفاءتهم المهنية.

وشدد عبد الغني على أن النقابة في سباق مع الزمن لإحداث نقلة نوعية في مستوى المهندسين، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وشهادات دولية معتمدة، إلى جانب دعم الكورسات المتخصصة بأسعار مناسبة، بما يسهم في إعداد أعداد كبيرة من المهندسين المؤهلين لسوق العمل.



دور آشري في دعم التعليم

استعرض وفد آشري القاهرة، خلال اللقاء، تاريخ الجمعية في مصر، حيث بدأ نشاطها منذ عام 1995، وشهدت توسعًا تدريجيًا حتى بلغ عدد فروعها ثلاث فروع، إذ أسس فرع بيراميدز بالجيزة ثم فرع الإسكندرية. كما أشار الوفد إلى تنظيم المعرض والمؤتمر الدولي “كايرو إكسبو الدولي للتبريد والتكييف”، الذي يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات في مجالات التبريد والتكييف والطاقة.

وأكد وفد آشري أن الجمعية تقدم خدمات منذ أكثر من 30 عامًا، تشمل دعم العملية التعليمية من خلال لجنة علمية تنظم ندوات وورش عمل لطلبة الجامعات، إلى جانب برامج موجهة لحديثي التخرج، من بينها تنظيم ملتقيات توظيف، بهدف ربط الخريجين بسوق العمل، فضلًا عن برامج التعليم المستمر للمهندسين في منتصف حياتهم المهنية، والتي تشمل دورات تدريبية متقدمة وشهادات دولية معترف بها في الولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على أهمية توسيع أفق التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يشمل تنظيم برامج تدريبية مشتركة ومتقدمة وشهادات دولية معترف بها في الولايات المتحدة بأسعار مخفضة للمهندسين، إضافة إلى زيادة عدد الكورسات المحلية والدولية، والعمل على تأهيل أعداد كبيرة من المهندسين المصريين وفق أحدث المعايير العالمية.