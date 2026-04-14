توجيه حكومي بشأن ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء

كتب : محمد أبو بكر

04:04 م 14/04/2026

وزارة التضامن الاجتماعي

قال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، إن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع تداعيات حادث حريق مصنع بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي.

