إعلان

16 صورة من أعمال المرحلة الثانية لتطوير العتبة

كتب : محمد نصار

01:12 م 14/04/2026 تعديل في 01:14 م
    أعمال المرحلة الثانية لتطوير العتبة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط تطوير العتبة ضمن خطة تحديث الأسواق الحضرية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

المرحلة الثانية من تطوير العتبة

يشمل المشروع تطوير عدد من الشوارع الحيوية ذات الكثافة التجارية، منها: يوسف نجيب، وقطاوي، وباب شرقي، والعتبة، والبوسطة، بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وتتضمن الأعمال إعادة تنظيم الباعة الجائلين ونقلهم إلى مواقع مخصصة داخل حديقة العتبة، في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق الانضباط الحضاري.

كما يشمل التطوير رفع كفاءة شبكات المرافق، وتحسين الشوارع والأرصفة، إلى جانب تجميل الواجهات، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير الإضاءة وتركيب كاميرات المراقبة لتعزيز الأمان.

ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء باكيات حضارية للباعة، وتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة الحماية المدنية، بما يدعم الاستدامة الحضرية ويحسن جودة الحياة بالمنطقة.

التنمية المحلية محافظة القاهرة تطوير العتبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

