"بحوار مجتمعي موسع".. برلماني: ضرورة تنظيم العلاقات الأسرية بشكل متوازن دون انحياز

كتب : أحمد العش

09:08 م 13/04/2026

النائب محمد مظلوم

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف وحساسيته، باعتباره من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين واستقرار المجتمع المصري.

توجيهات الرئيس السيسي ترسيخًا للعدالة وحمايةً لحقوق جميع أفراد الأسرة

أوضح "مظلوم" في بيان له، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة، وضمان تنظيم العلاقات الأسرية بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز، مع منح أولوية خاصة لمصلحة الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، بما يساهم في تعزيز استقرار المجتمع وحماية تماسكه.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي وتشريعي موسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية حديثة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على الحد من النزاعات الأسرية عبر آليات أكثر وضوحًا وعدالة في التطبيق.

توافق وطني لضمان قانون أكثر استقرارًا وعدالة

أشار النائب محمد مظلوم، في ختام بيانه، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا واسعًا حول قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق العدالة، وتحافظ على النسيج المجتمعي، وتؤسس لمنظومة تشريعية أكثر كفاءة واستقرارًا.

اقرأ أيضًا:

برلماني عن توجيهات الرئيس بتقديم مشروعات قوانين الأسرة: "خارطة طريق لإنهاء المعاناة"

قيمة النفقة.. برلماني يطالب بالاستعانة برجال الدين خلال إعداد قانون الأحوال الشخصية

فيديو قد يعجبك



غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران
لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض.. ترامب يقطع مؤتمره عن إيران

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو