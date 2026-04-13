حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي مهم بشأن قوانين الأسرة.. والأرصاد تحذر من موجة حر شديدة

كتب : أحمد العش

06:03 م 13/04/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: توجيه عاجل من السيسي بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، والأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ في هذا الموعد، وهزة أرضية تضرب تركيا و"البحوث الفلكية" تكشف تأثيرها على مصر، و الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه عاجل من السيسي بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية "الأسرة المسلمة- الأسرة المسيحية- صندوق دعم الأسرة| إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.

تكسر حاجز الـ30.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تبدأ في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

هزة أرضية تضرب تركيا.. و"البحوث الفلكية": مصر لم تتأثر

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بيانًا بشأن حدوث هزة أرضية في تركيا.

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

ردّ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على ما ذكره الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن انتحار بعض الصحابة.

بعد إيقافها بسبب الحج.. موعد إعادة إصدار السعودية تأشيرات العمرة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد إعادة إصدار السعودية تأشيرات العمرة بعد إيقافها استعدادًا لموسم الحج 2026.

الدعاء لإيران وترشيد الاستهلاك.. "الأوقاف" توضح حقيقة دعاء منسوب للوزير

أعلنت وزارة الأوقاف، متابعة انتشار تصريحات كاذبة منسوبة -زورًا- إلى الدكتور أسامة الأزهري، عبارة عن "المنزل لا يدعو أهله لإيران، والذي لا يشارك في ترشيد استهلاك الكهرباء، لا تدخلهما الملائكة".

الصحة تكشف تفاصيل "مدينة اللقاحات".. 6 مصانع بطاقة 145 مليون جرعة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مهماً مع الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، والوفد المرافق له.

توجيه مهم من وزير العمل بشأن العمالة غير المنتظمة

أجرى حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، جولة تفقدية داخل عدد من المواقع الإنشائية، التقى خلالها بعدد من العمال، خاصة من فئة العمالة غير المنتظمة، واستمع إلى مطالبهم وتحدياتهم في بيئة العمل ومواقع الإنتاج.

ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيـران
ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيـران
شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
رانيا فريد شوقي تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع مع الفسيخ
رانيا فريد شوقي تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع مع الفسيخ
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

قراءة شاملة لتأثيرات حرب إيران.. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد
قراءة شاملة لتأثيرات حرب إيران.. محمود محيي الدين: الديون خطر والاقتصاد

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
