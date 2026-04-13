هزة أرضية تضرب تركيا.. و"البحوث الفلكية": مصر لم تتأثر

كتب : محمد نصار

11:05 ص 13/04/2026

هزة أرضية

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بيانًا بشأن حدوث هزة أرضية في تركيا.

وقال المعهد، في بيانه، إنه لم ترد إليه أي بلاغات تُفيد بالشعور بالهزة أو بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات داخل مصر.

وجاءت تفاصيل الهزة الأرضية على النحو التالي:

- تاريخ الحدوث: الإثنين 13/04/2026
- توقيت الحدوث: 07:48 صباحًا
- خط العرض: 35.9311
- خط الطول: 30.275
- العمق: 6.2 كم
- قوة الهزة: 4.7 درجة على مقياس ريختر

هزة أرضية البحوث الفلكية زلزال تركيا

