خالد عكاشة: إيران تستشعر التهديد من إسرائيل طوال الوقت.. وهذا سبب تمسكها بمشروعها العسكري

كتب : حسن مرسي

11:19 م 12/04/2026 تعديل في 13/04/2026

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إيران لن تتنازل عن مشروعها العسكري الخاص بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لأنه خط دفاعها الأخير.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد علي خير" في برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أضاف عكاشة، أن إيران تستشعر التهديد من إسرائيل طوال الوقت، لذلك تتمسك بمشروعها العسكري تمسكًا كبيرًا لمواجهة تحديات أمريكا وإسرائيل.

وتابع أن إيران يُمكنها أن تُقدم تنازلات على مشروعها النووي من خلال إخضاعه للرقابة الدولية ووكالة الطاقة، بالإضافة إلى موافقتها على ترتيبات أمنية لحركة الملاحة في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها لن تتراجع عن مشروعها العسكري.

وأشار إلى أنه في المقابل لن تتنازل أمريكا عن مسألة المشروع النووي الإيراني واليورانيوم المخصب ومضيق هرمز، بسبب إرادة أمريكا تسويق السيطرة على المضيق كصورة من صور الانتصار في الحرب.

خالد عكاشة مشروع إيران العسكري مضيق هرمز مفاوضات لبنان

