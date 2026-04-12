وجّه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول إمكانية اتجاه مصر لطلب مد برنامج صندوق النقد الدولي أو الدخول في برنامج جديد، خاصة في ظل تساؤلات متداولة بين المواطنين وبعض المتعاملين مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن هذا الطرح لا يقتصر على ما يُوصف بـ"المواطن البسيط"، بل يمتد إلى بعض الأطراف المرتبطة بالأسواق المالية، التي تفضل استمرار مصر في برنامج مع صندوق النقد.

لماذا يفضل البعض استمرار برنامج صندوق النقد الدولي في مصر؟

أشار "محيي الدين" إلى أن بعض المتعاملين مع صناديق التمويل الدولية يرون أن وجود برنامج مع صندوق النقد يمنح الاقتصاد درجة أعلى من الوضوح، إذ تكون المدخلات والمخرجات معروفة، ما يسهل توقع مسار السياسات الاقتصادية.

وأضاف أن هؤلاء ينظرون إلى البرنامج باعتباره عاملًا من عوامل الطمأنينة، وليس فقط ما يُطلق عليه "ختم المصداقية"، في إشارة إلى الثقة التي يمنحها الصندوق للأسواق الدولية.

محمود محيي الدين عن صندوق النقد الدولي: "سيبك من ختم المصداقية"

شدد المبعوث الأممي، في المقابل، على ضرورة تجاوز فكرة الاعتماد على "ختم المصداقية" المرتبط ببرامج صندوق النقد، مؤكدًا أن الأهم هو قدرة الدولة على بناء مصداقيتها الذاتية من خلال برنامج اقتصادي وطني واضح وقابل للتنفيذ.

وأوضح أن مصر تمتلك من الإمكانات والمؤسسات ما يؤهلها لوضع برنامج أكثر شمولًا وعمقًا من برامج الصندوق، بل وأكثر مصداقية إذا ما تم تنفيذه بشكل فعال ومدعوم سياسيًا.

ضرورة إعداد برنامج وطني بديل أكثر عمقًا

أكد "محيي الدين" أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد برنامج اقتصادي وطني يتجاوز في شموليته وعمقه برامج صندوق النقد، مشيرًا إلى أن الحكومة والأجهزة التنفيذية، بدعم من القيادة السياسية، لديها القدرة على تحقيق ذلك.

وأوضح أن هذا البرنامج يجب أن يعكس أولويات الاقتصاد المصري، ويعتمد على رؤية مستقلة تعزز الثقة داخليًا وخارجيًا، دون الحاجة إلى الارتباط ببرامج تمويلية مشروطة.

التعاون الدولي مستمر دون برامج إلزامية

لفت "محيي الدين" إلى أن الاستغناء عن برنامج صندوق النقد لا يعني الانعزال عن المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الصندوق والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب الصناديق العربية، يظلون شركاء مهمين في تقديم المشورة والتعاون الفني.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، تصريحاته بالتأكيد على أن بناء برنامج وطني قوي هو الطريق الأمثل لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي، وتحقيق تنمية أكثر استدامة، بعيدًا عن الاعتماد على برامج خارجية طويلة الأمد.

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)

الدكتور محمود محيي الدين ينتقد قرار الحكومة بغلق المحلات في التاسعة مساءً – فيديو