أستاذ علاقات دولية: الصين ستزيد دعمها العسكري لإيران إذا حاولت أمريكا تقويض نفطها

كتب : حسن مرسي

06:29 م 12/04/2026

إيران والصين

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مفاوضات باكستان شكلت نواة حقيقية لإيجاد أرضية مشتركة بين أمريكا وإيران، رغم الفجوة الكبيرة بين شروط وطلبات الطرفين.

وقال فارس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن كلا الطرفين أدرك أن استمرار الحرب سيؤدي إلى خسائر وخيمة، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات تحدث لأول مرة بشكل مباشر بين الجانبين منذ عام 1979.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن الجانب الأمريكي كان متوهما أن إيران ستقدم تنازلات كبرى، لكنه فوجئ بأن الطلبات الإيرانية زادت بشكل كبير، حيث تتفاوض إيران على فرض رسوم على مضيق هرمز، وعدم التخلي عن برنامجها النووي السلمي، ورفع العقوبات بشكل شامل، وإطلاق الأموال المجمدة في البنوك القطرية.

وأشار إلى أن الحرب أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالملف اللبناني، فإيران تريد وقف التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، بينما ترى إسرائيل أن هناك تهديدا حقيقيا من حزب الله الذي أثبت قدرته على توجيه ضربات قوية للداخل الإسرائيلي.

وشدد الدكتور حامد فارس على أن هذه الحرب في الأساس هي حرب على الصين، فالولايات المتحدة تحاول فرض حصار بحري على مضيق هرمز لمنع وصول النفط الإيراني والخليجي إلى الصين، وهو ما سيدفع الصين إلى زيادة دعمها العسكري والسياسي واللوجستي لإيران.

