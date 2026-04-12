أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين إلى الجمعة 17 أبريل 2026، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

كما توقعت الهيئة وجود شبورة مائية صباحاً، علي بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة وجود نشاط رياح من الإثنين 13 أبريل إلى الجمعة 17 أبريل على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.