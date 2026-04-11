شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة وممثلي المجتمع .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبات تمثل تجسيدًا حقيقيًا لروح التلاحم التي تجمع أبناء الشعب المصري، وتعكس عمق الروابط التاريخية التي تزيد من قوة وترابط النسيج الوطني، مؤكدة أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التماسك المجتمعي، وأن وحدة أبنائها هي الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن حرص الحكومة على مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم يعكس التزام الدولة بترسيخ قيم المواطنة، مؤكدة أن العمل والتنمية في كافة المحافظات المصرية يستهدفان تحسين جودة حياة جميع المواطنين دون تمييز، في ظل القيادة الحكيمة التي تضع وحدة المصريين كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

