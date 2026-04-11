وزيرة التنمية المحلية والبيئة: مصر نموذج للتماسك المجتمعي

كتب : محمد نصار

03:06 م 11/04/2026
    منال عوض تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (1)
    منال عوض تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (4)
    منال عوض تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (2)
    منال عوض تشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة (3)

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية والشخصيات العامة وممثلي المجتمع .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبات تمثل تجسيدًا حقيقيًا لروح التلاحم التي تجمع أبناء الشعب المصري، وتعكس عمق الروابط التاريخية التي تزيد من قوة وترابط النسيج الوطني، مؤكدة أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التماسك المجتمعي، وأن وحدة أبنائها هي الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن حرص الحكومة على مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم يعكس التزام الدولة بترسيخ قيم المواطنة، مؤكدة أن العمل والتنمية في كافة المحافظات المصرية يستهدفان تحسين جودة حياة جميع المواطنين دون تمييز، في ظل القيادة الحكيمة التي تضع وحدة المصريين كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

ترامب: نمتلك احتياطات نفطية تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين في العالم
إطلاق مشروع تطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وسيتي الأول
صور.. سكك حديد مصر تُسيّر قطارًا لنقل مئات السودانيين
استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
هل يحق للأهلي الحصول على نسخة من تسجيل "الفار"؟.. مصدر يكشف

