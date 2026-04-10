قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي حول الوساطة المصرية بين واشنطن وطهران ليس مجرد خبر عابر، بل هو اعتراف دولي صريح بثقل القاهرة الدبلوماسي.

وأوضح حسين أن مصداقية هذا التقييم تنبع من قرب الموقع من مطبخ صنع القرار في الإدارة الأمريكية، مما يجعل إشادته بالجهود المصرية بمثابة "شهادة جدارة" للسياسة الخارجية المصرية في ملفات المنطقة المعقدة.

وأضاف حسين، في حديثه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحرك المصري اتسم برؤية استراتيجية شاملة، حيث لم تكن القاهرة تعمل بمعزل عن محيطها، بل قادت تنسيقاً رفيع المستوى مع شركاء إقليميين بارزين هم السعودية وتركيا وباكستان. وأكد أن هذا التكتل الرباعي نجح في تشكيل حائط صد ضد محاولات جر المنطقة إلى أتون حرب شاملة، مغلباً لغة الحوار والعقل على خيارات التصعيد العسكري والفوضى.

وذكر رئيس تحرير الشروق أن هذا النجاح الدبلوماسي جاء نتاج متابعة حثيثة ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه الدبلوماسية المصرية بضرورة الصبر والمثابرة في هذا الملف الشائك. وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية خاضت جولات مكوكية من المفاوضات، ولم تستسلم أمام العقبات التي واجهت الوساطة، مؤكداً أن قمتي الرياض وإسلام آباد كانتا المحطتين الأبرز في بلورة التفاهمات التي قادت في نهاية المطاف إلى التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الرؤية المصرية تتجاوز فكرة "تسكين الأزمات" المؤقتة، حيث تسعى القاهرة لصياغة ترتيبات إقليمية تضمن استقراراً مستداماً يحمي المصالح العربية العليا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن دروس الماضي، وتحديداً ثغرات الاتفاق النووي عام 2015، جعلت مصر حريصة على أن يكون المسار الحالي مبنياً على أسس صلبة تضمن سلاماً حقيقياً وشاملاً، بعيداً عن الحلول الجزئية التي قد تنهار تحت ضغط التوازنات الإقليمية.