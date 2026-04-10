قال بيان صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أطلقت وزارة العمل نشرة التوظيف الأسبوعية متضمنة 1820 فرصة عمل، بالتعاون مع 33 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، مع فتح باب التقديم خلال شهر أبريل الجاري.

وأوضح البيان، أن النشرة تضم فرصًا متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ كرامة العامل وتصون حقوقه، كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة دمجهم في سوق العمل.

وأشار البيان إلى أن النشرة تغطي الفرص الجديدة محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، الغربية، المنيا، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر، أسوان، القليوبية، والمنوفية. في تخصصات متعددة تشمل: التسويق والموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

وأضاف البيان أن التقديم يتم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وللاطلاع على النشرة، يرجى الدخول على الرابط: