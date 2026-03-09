إعلان

توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة الشمس ومحمد الباز بتهمة السب والقذف

كتب : محمد عبدالناصر

12:56 ص 09/03/2026 تعديل في 01:06 ص

توفيق عكاشة

تقدم الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة المصرية ضد قناة الشمس ورئيس القناة، إلى جانب شخص يُدعى عمرو حافظ، ورئيس تحرير أحد البرامج بالقناة، وعدد من المشاركين في البرنامج.

واتهم عكاشة في بلاغه المذكورين بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير وتخوين بحقه خلال إحدى الحلقات التلفزيونية، مؤكدًا أن ما تم تداوله بحقه يتضمن إساءات تمس سمعته، وفق منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

كما شمل البلاغ الصحفي محمد الباز، ضمن الأسماء التي وردت في البلاغ، على خلفية ما اعتبره عكاشة تجاوزات إعلامية بحقه.

النيابة العامة بلاغ للنائب العام قناة الشمس توفيق عكاشة محمد الباز

