تقدم الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة المصرية ضد قناة الشمس ورئيس القناة، إلى جانب شخص يُدعى عمرو حافظ، ورئيس تحرير أحد البرامج بالقناة، وعدد من المشاركين في البرنامج.

واتهم عكاشة في بلاغه المذكورين بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير وتخوين بحقه خلال إحدى الحلقات التلفزيونية، مؤكدًا أن ما تم تداوله بحقه يتضمن إساءات تمس سمعته، وفق منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

كما شمل البلاغ الصحفي محمد الباز، ضمن الأسماء التي وردت في البلاغ، على خلفية ما اعتبره عكاشة تجاوزات إعلامية بحقه.