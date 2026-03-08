كشف رجل الأعمال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن رحلته المهنية كانت موفقة بفضل الله، وأنه إذا عاد الزمن سيعيد معظم مسيرته كما هي، مع تعديل بعض الأمور التي يرى أنها كانت تحتاج تغييرًا.

وقال الشاعر خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار": "مبسوط من رحلتي.. الحمد لله وربنا وفقني فيها، ولو عاد الزمن هعيد نفس الرحلة"، مشيرًا إلى أنه يندم على دخوله مجال الملابس، مضيفًا بابتسامة: "مش هعمل موضوع الملابس ده خالص".

وأوضح أن الثورة عام 2011 عطلت خططه السياحية بشكل كبير، قائلًا: "الثورة عطلتنا شوية.. عطلت مصر كلها في السياحة، لولا الثورة كنت أقدر أفتح في العالم كله"، مؤكدًا أكد أن الطموح لم يتوقف، والتجربة كانت غنية بالدروس.

وتابع أن أهم شيء في العمل ليس المال، بل الإتقان والإخلاص والخوف على الشغل، مشيرًا إلى أن والده علّمه ذلك، وقال: "اللي عمله أبويا معايا أهم من الفلوس، إني أتقن شغلي وأخاف على شغلي لأن في ناس في سني كان عندها فلوس أكتر مني بكتير وضاعت، الفلوس ضاعت".

وأكد أن أهم درس يعلمه لأبنائه هو الإخلاص والالتزام في العمل، ونصح بناته بالحرص على حياتهن الشخصية والزواج بجانب العمل، مشددًا على أهمية التوازن بين المهني والأسري.