كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الحديد من أهم المواد التي يحتاجها الجسم، موضحًا أن نقصه يؤثر على الصحة بشكل كبير.

وقال موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" إن الحديد يأتي من مصدرين رئيسيين: اللحوم ومنتجاتها، والخضروات، مشيرًا إلى أن اللحوم تمد الجسم بحديد سهل الامتصاص، بينما الخضروات غنية به أيضًا.

وأضاف أن فيتامين B12 يتواجد فقط في الإنتاج الحيواني مثل اللحم والكبدة والكلى، موضحًا أن هناك نوعين من الحديد: الهيم (من اللحوم) وغير الهيم (من الخضروات)، وأن طبق سلطة يوفر كمية مناسبة من الحديد غير الهيم.

ولفت إلى أن امتصاص الحديد من الأمعاء يواجه مشكلة، خاصة الحديد غير الهيم، مما يجعل تناوله مع فيتامين C (من البرتقال أو الليمون) يساعد على تحسين الامتصاص، مشددًا على أهمية التوازن في الغذاء لضمان حصول الجسم على احتياجاته من الحديد.

