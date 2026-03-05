تابعت مشيخة عموم الرفاعية ببالغ الاستياء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لفتاة تقوم بالرقص داخل مسجد الرفاعي بالقاهرة، وتحديدًا داخل غرفة مدفن شاه إيران، في مشهد يمثّل إساءة بالغة لحرمة المسجد وقدسيته، ولحرمة الأموات المدفونين داخله.

وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم أن هذا الفعل مرفوض شكلًا ومضمونًا، لما يحمله من تجاوز واضح يتنافى مع قدسية بيوت الله وحرمة المقابر، ويخالف القيم الدينية والأخلاقية التي توجب احترام دور العبادة وصونها من أي سلوك يخلّ بوقارها أو يمسّ مكانتها الروحية والتاريخية.

وتساءلت مشيخة عموم الرفاعية، عن دور الجهات المسؤولة عن المسجد والمنطقة الأثرية، وفي مقدمتهم رئيس منطقة آثار السلطان حسن والرفاعي، وإمام المسجد، في الحفاظ على حرمة هذا الصرح الديني والتاريخي الكبير، وكيف أمكن حدوث مثل هذا الفعل داخل أحد أهم المساجد التاريخية ذات المكانة الروحية الرفيعة في مصر والعالم الإسلامي.

وإذ يُعد مسجد الرفاعي وجهة روحية مقدسة لأبناء الإمام أحمد الرفاعي وأتباع الطريقة الرفاعية في مصر وخارجها، فإن مشيخة عموم السادة الرفاعية، نيابةً عن أبناء الطريقة الرفاعية، طالبت الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وشريف فتحي – وزير السياحة، بفتح تحقيق عاجل وفوري في هذه الواقعة، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو مسؤوليته عن السماح بوقوع هذا التصرف المسيء، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال داخل المساجد والأماكن المقدسة.

وأكدت المشيخة أن الحفاظ على حرمة المساجد وصيانة المقامات والأماكن التاريخية مسؤولية دينية ووطنية مشتركة، تستوجب الحزم في مواجهة أي تجاوز يمسّ قدسية بيوت الله أو يسيء إلى تراثها الروحي والتاريخي.

