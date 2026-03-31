قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إنتاج ما يصل إلى 100 مسلسل سنويًّا أصبح أمرًا قابلًا للتحقيق في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الدراما في مصر، مشيرًا إلى أن عددًا من الأعمال الأخيرة حققت نسب مشاهدة مرتفعة ونجاحًا واسعًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان في مصر، بحضور المهندس خالد عبد العزيز.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نحو 23 عملًا فنيًّا

وأوضح عبد العزيز أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نحو 23 عملًا فنيًّا، معتمدة على تخطيط مسبق لخريطة الإنتاج قبل بدء التنفيذ، مع التركيز على طرح قضايا مهمة تمس المجتمع وتعكس أولوياته.

الشركة المتحدة أحدثت نقلة نوعية في صناعة الدراما المصرية

وأشار رئيس المجلس إلى أن الشركة المتحدة أحدثت نقلة نوعية في صناعة الدراما المصرية، من خلال تطوير المحتوى، وتعزيز جودة الإنتاج، والعمل على تقديم أعمال قادرة على المنافسة وتحقيق تأثير واسع لدى الجمهور.