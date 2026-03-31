خالد عبد العزيز: إنتاج 100 مسلسل سنويًّا قابل للتحقيق في مصر

كتب : نشأت حمدي

04:24 م 31/03/2026

المهندس خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إنتاج ما يصل إلى 100 مسلسل سنويًّا أصبح أمرًا قابلًا للتحقيق في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الدراما في مصر، مشيرًا إلى أن عددًا من الأعمال الأخيرة حققت نسب مشاهدة مرتفعة ونجاحًا واسعًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان في مصر، بحضور المهندس خالد عبد العزيز.

وأوضح عبد العزيز أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نحو 23 عملًا فنيًّا، معتمدة على تخطيط مسبق لخريطة الإنتاج قبل بدء التنفيذ، مع التركيز على طرح قضايا مهمة تمس المجتمع وتعكس أولوياته.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الشركة المتحدة أحدثت نقلة نوعية في صناعة الدراما المصرية، من خلال تطوير المحتوى، وتعزيز جودة الإنتاج، والعمل على تقديم أعمال قادرة على المنافسة وتحقيق تأثير واسع لدى الجمهور.

تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
أخبار مصر

تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
رياضة محلية

هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
رسميا.. التعليم تعلن أول موعد لامتحانات البكالوريا
مدارس

رسميا.. التعليم تعلن أول موعد لامتحانات البكالوريا
باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
أخبار مصر

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
زووم

"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ