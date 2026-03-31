قطر: مستقبل مضيق هرمز قضية "إقليمية بالأساس"

قالت قطر يوم الثلاثاء، إن مستقبل مضيق هرمز هو "قضية إقليمية بالأساس" يجب حلها من خلال "توافق إقليمي".

وأضاف ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي: "منذ اليوم الأول كان واضحًا أن قادة دول الخليج أرسلوا رسائل واضحة بشأن جعل المنطقة طرفًا في أي اتفاق مستقبلي يتعلق بأمن المنطقة، والذي يشمل بالطبع مضيق هرمز".

ورداً على سؤال صحفي حول تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يحاول إنهاء الحرب مع إيران دون إعادة فتح المضيق الحيوي، قال الأنصاري: "إنها قضية دولية من حيث أن العالم كله متأثر بها، لكنها بالأساس قضية إقليمية تحتاج إلى توافق إقليمي".

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال أفادت يوم الإثنين، أن ترامب قال لمستشاريه إنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير.