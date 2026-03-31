بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في محافظة القاهرة، أعمال المرحلة الثانية من مخطط تطوير منطقة العتبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

من يتحمل تكلفة المرحلة الثانية لتطوير العتبة؟

يأتي المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبتمويل كامل من الوزارة، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ملامح المرحلة الثانية لتطوير العتبة

تشهد المرحلة الحالية انطلاق الأعمال التنفيذية لتطوير شبكات المرافق باعتبارها الركيزة الأساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة المنطقة لأعمال التطوير الشامل.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة مياه الشرب تنفيذ أعمالها بالشوارع الداخلية، وعلى رأسها شارع يوسف نجيب، بالتوازي مع بدء شركة الصرف الصحي أعمالها بشارع قطاوي، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة شبكات المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير 5 شوارع بالمرحلة الثانية لتطوير العتبة

تشمل المرحلة الثانية لتطوير العتبة رفع كفاءة 5 شوارع حيوية هي: (يوسف نجيب، قطاوي، باب شرقي، العتبة، والبوسطة)، على أن يتم تنفيذ المخطط التالي:

1- تحديث شبكات المرافق (مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات).

2- إعادة رصف الشوارع والأرصفة لتسهيل الحركة.

3- تحسين الصورة البصرية عبر دهان واجهات العقارات وأعمال التشجير.

4- تطوير منظومة الإضاءة العامة وتركيب كاميرات مراقبة.

5- إنشاء منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة وسائل الحماية المدنية.

مصير الباعة الجائلين

من المقرر نقل وإعادة تنظيم الباعة الجائلين داخل حديقة العتبة في مواقع مخصصة ومجهزة بباكيات حضارية موحدة وتندات حماية.



اقرأ أيضًا:

