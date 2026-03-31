أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن المنطق الأمريكي في التعامل مع إيران يقوم على "فن الصفقة" كما في كتاب دونالد ترامب، حيث يحاول تحسين شروط التفاوض بالضغط والنار، ولا يهمه طبيعة النظام الإيراني طالما حصل على صفقة نفطية واستثمارات.

وقال عماد الدين أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن ترامب يتعامل مع إيران من منطق "التفاوض تحت النار" ليجبرها على قبول شروطه، ولا يهمه إذا كان النظام متسلطًا أو يقتل مواطنيه، طالما حصل على ما يريده من نفط واستثمارات.

وأوضح أن المنطق الإسرائيلي يختلف تمامًا، فبنيامين نتنياهو يريد تدمير النظام الإيراني بالكامل، معتبرًا إيران "مركز الشر" في العقلية الإسرائيلية التوراتية، وكل التيارات الإسرائيلية متفقة على ضرورة تغيير النظام في طهران.

وشدد على أن المنطق الإيراني يقوم على الابتزاز بالنار، مستخدمًا مضيق هرمز (الذي يتحكم في 20% من تجارة النفط العالمية)، والبرنامج النووي، والوكلاء (الحوثي، حزب الله، الحشد الشعبي) كأدوات لاحتجاز العالم وتحسين شروط التفاوض.

وأشار إلى أن إيران تحتجز العالم بموضوع الغاز والنفط، وأن ترامب يريد السيطرة على مضيق هرمز، ويطالب بعودة الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات، بعكس فترة أوباما التي استفادت منها دول أخرى.

وأكد عماد الدين أديب على أن كل طرف يلعب بمنطقه الخاص: الأمريكي يريد صفقة، والإسرائيلي يريد إسقاط النظام، والإيراني يبتز بالنار، مما يجعل الصراع معقدًا وصعب التنبؤ بنهايته.