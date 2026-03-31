أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فجر اليوم الثلاثاء، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تتقدم هذه السحب لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

ويشهد طقس اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حارة على جنوب الصعيد وأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الطقس شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد مساءً إلى مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيانا على مناطق من "السلوم- مطروح- سيوة".

كما تكون هناك فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد إلى مناطق من محافظات شمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر.