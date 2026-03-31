كشف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن كواليس التنسيق الأخير بين وزارتي التضامن والصحة، والذي أثمر عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والطبية الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

إعفاء نهائي من إعادة الكشف الطبي

وقال خليل محمد، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حديث القاهرة"، إن القرارات الجديدة تقضي بإعفاء الأشخاص الذين خضعوا مسبقاً للكشف الطبي "المميكن" من تكرار هذا الإجراء مرة أخرى طوال حياتهم، مؤكداً أن تجديد البطاقة لهؤلاء سيتم عبر خطوات ميسرة للغاية ودون اشتراط أي فحوصات طبية إضافية.

مهلة عام لتسوية الأوضاع

وأضاف المسؤول بوزارة التضامن أن الاجتماع الوزاري المشترك أقر منح "فترة سماح" تمتد لعام كامل للأشخاص الذين لم يجروا الكشف الطبي المميكن بعد، مشيراً إلى إمكانية حجز موعد الكشف بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

تصنيف مراحل الإصدار وفترات السريان

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن عملية إصدار البطاقة مرت بثلاث محطات رئيسية؛ بدأت بالاعتماد على بيانات "كرامة" ولجان سيارات المعاقين، ثم تقارير المستشفيات الحكومية الورقية، وصولاً إلى منظومة الكشف المميكن الحالية التي يتمتع أصحابها بالإعفاء من إعادة الفحص.

استمرار العمل بالبطاقات القديمة حتى 2026

واختتم خليل محمد حديثه بالإشارة إلى أن حاملي البطاقات الصادرة في المرحلتين الأولى والثانية لديهم مهلة قانونية حتى نهاية عام 2026، مشدداً على أن هذه البطاقات تظل سارية المفعول وتمنح أصحابها الحق في الاستفادة من كافة المزايا والخدمات المقررة قانوناً طوال فترة صلاحيتها.