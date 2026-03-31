تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي مكرر

كتبت -داليا الظنيني:

01:44 ص 31/03/2026

كشف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن كواليس التنسيق الأخير بين وزارتي التضامن والصحة، والذي أثمر عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والطبية الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة.
إعفاء نهائي من إعادة الكشف الطبي
وقال خليل محمد، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حديث القاهرة"، إن القرارات الجديدة تقضي بإعفاء الأشخاص الذين خضعوا مسبقاً للكشف الطبي "المميكن" من تكرار هذا الإجراء مرة أخرى طوال حياتهم، مؤكداً أن تجديد البطاقة لهؤلاء سيتم عبر خطوات ميسرة للغاية ودون اشتراط أي فحوصات طبية إضافية.
مهلة عام لتسوية الأوضاع
وأضاف المسؤول بوزارة التضامن أن الاجتماع الوزاري المشترك أقر منح "فترة سماح" تمتد لعام كامل للأشخاص الذين لم يجروا الكشف الطبي المميكن بعد، مشيراً إلى إمكانية حجز موعد الكشف بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
تصنيف مراحل الإصدار وفترات السريان
وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن عملية إصدار البطاقة مرت بثلاث محطات رئيسية؛ بدأت بالاعتماد على بيانات "كرامة" ولجان سيارات المعاقين، ثم تقارير المستشفيات الحكومية الورقية، وصولاً إلى منظومة الكشف المميكن الحالية التي يتمتع أصحابها بالإعفاء من إعادة الفحص.
استمرار العمل بالبطاقات القديمة حتى 2026
واختتم خليل محمد حديثه بالإشارة إلى أن حاملي البطاقات الصادرة في المرحلتين الأولى والثانية لديهم مهلة قانونية حتى نهاية عام 2026، مشدداً على أن هذه البطاقات تظل سارية المفعول وتمنح أصحابها الحق في الاستفادة من كافة المزايا والخدمات المقررة قانوناً طوال فترة صلاحيتها.

فيديو قد يعجبك



البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
فلوريدا تغير اسم مطار بالم بيتش إلى "دونالد ترامب الدولي"
شئون عربية و دولية

فلوريدا تغير اسم مطار بالم بيتش إلى "دونالد ترامب الدولي"
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها