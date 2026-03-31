عماد الدين أديب: ترامب لا يعرف الخطوط الحمراء التقليدية.. عايز ضربات خاطفة وحاسمة

كتب : حسن مرسي

01:36 ص 31/03/2026

حذر المحلل السياسي عماد الدين أديب، من أن السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب لا تعرف الخطوط الحمراء التقليدية، حيث يعتمد على منطق "القوة الغاشمة" لتحقيق "الصفقة الناجحة".

وقال أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن ترامب لا يريد حروب استنزاف طويلة، بل يريد ضربات خاطفة وحاسمة وموجعة تجعل الطرف الآخر يركع على طاولة المفاوضات.

وأضاف المحلل السياسي أن ترامب محاط بمجموعة من الصقور الذين يرون أن الفرصة لن تتكرر لتقليم أظافر إيران نهائياً، مشيراً إلى أن السلاح الكهرومغناطيسي يمثل "خيار الشمشون" الذي يشل دولة بالكامل دون إطلاق رصاصة واحدة على البشر، حيث يعطل شبكات الكهرباء والاتصالات والبنوك والرادارات، مما يعيد الدولة إلى العصور الوسطى في لحظة واحدة.

وتابع عماد الدين أديب أن إيران تمتلك استراتيجية "الأرض المحروقة" و"الوكلاء"، ولن تسكت أمام أي تصعيد.

وأوضح أن الصواريخ التي تُطلق على الإمارات والسعودية والشرقية والرياض هي رسائل للعالم بأن "لو أنا غرقت، الكل هيغرق معايا"، حيث تستخدم إيران جغرافيا المنطقة كرهينة في أي صراع.

وأشار المحلل السياسي إلى أن يوم 6 أبريل يمثل المهلة الأخيرة التي حددها ترامب لتقييم المفاوضات السرية الجارية عبر وسطاء، محذراً من أنه إذا لم يحدث اختراق حقيقي قبل هذا التاريخ، فإن المنطقة ستواجه تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق.

وأكد عماد الدين أديب أن العالم العربي يقع في "حقل ألغام"، وأي خطوة خاطئة من أي طرف قد تؤدي إلى انفجار المنطقة بأكملها.

وشدد على أن التنسيق العربي هو طوق النجاة الوحيد، داعيًا إلى صوت عربي واحد يقول للطرفين: "مش على حسابنا".

