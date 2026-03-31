قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لليوم الثالث بجولة تفقدية بعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور .

محافظ القاهرة يشدد على الالتزام بقرار الغلق وتكثيف المتابعة

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة التنفيذ بكل حزم لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على أهمية قيام رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للضوابط الجديدة.

رافق محافظ القاهرة في جولته اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد غلق المحال التجارية، ادراكًا منهم بأن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة لتقليل تأثير الأحداث الجارية في المنطقة.

تفاصيل استثناءات مواعيد الغلق

ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بحيث تغلق في التاسعة مساءً بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات ، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، باستثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها ، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 28 مارس 2026.

وتضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل: محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

