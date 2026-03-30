الرئيس السيسي: استهداف منشآت الطاقة قد يدفع الأسعار لأكثر من 200 دولار للبرميل

كتب : أحمد العش

10:53 م 30/03/2026

جانب من كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر إيجبس 2026

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استهداف منشآت الطاقة، سواء الخاصة بالإنتاج أو المصافي، قد يترتب عليه تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد العالمي وأسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات قد تؤدي إلى قفزات كبيرة في الأسعار، قد تصل، وفق تقديرات بعض المحللين والمراقبين، إلى أكثر من 200 دولار لبرميل البترول، وهو ما لا يُعتبر مبالغة في ظل الظروف الراهنة.

الرئيس السيسي: ضرورة إنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن

شدد الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر إيجبس 2026، على أن هذه التطورات تمثل جرس إنذار يستوجب العمل على استعادة الاستقرار في منطقة الخليج، وإنهاء النزاعات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن استمرار الحرب ستكون له انعكاسات واسعة على قطاع الطاقة في المنطقة والعالم.

وأوضح الرئيس السيسي، أن التأثيرات لن تقتصر على جانب واحد، بل ستشمل حجم الإنتاج العالمي من الطاقة، والذي في حال تراجع أو توقف سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة، مؤكدًا أن ما نشهده يمثل "الصدمة الأولى" للأزمة، والتي ستتبعها صدمات أخرى تتمثل في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

الرئيس السيسي: تأثيرات أزمة الطاقة تمتد إلى أكثر من 8 مليارات نسمة

أشار الرئيس السيسي، إلى أن هذا النقص قد يمتد ليشمل مدخلات أساسية في منظومة الغذاء العالمية، وعلى رأسها الأسمدة التي تدخل في إنتاج الغذاء لأكثر من 8 مليارات نسمة حول العالم، موضحًا أن أي اضطراب في هذه السلاسل سينعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والمنتجات الزراعية والأعلاف.

واختتم الرئيس السيسي، بأن تداعيات هذه الأزمة ستكون كبيرة على الاقتصاد العالمي، إذ قد تتمكن الدول الغنية من امتصاص جزء من الصدمات، بينما ستتأثر بشكل أكبر الاقتصادات المتوسطة والهشة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لتفادي هذه التداعيات.

