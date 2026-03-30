أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة طبيعية تمامًا ولا تستدعي القلق أو التهويل المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" إن البلاد ستشهد تقلبات جوية معتادة خلال فصل الربيع، موضحة أن الربيع معروف بالتغيرات السريعة، حيث يتخلله أيام استقرار وأيام عدم استقرار، وهذا أمر طبيعي جدًا.

وأضافت عضو هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد غدًا حالة من الاستقرار النسبي، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الداخلية، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية، خاصة في مناطق مثل مطروح والسلوم وسيوة.

وأوضحت أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا في مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، وقد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لكن دون تأثيرات شديدة.

وتابعت الدكتورة منار غانم أن ذروة التقلبات الجوية ستكون يومي الأربعاء والخميس، حيث تتزايد فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وقد تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكدت أن هذه الحالة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، لكنها تظل ضمن المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه الظروف شوهدت من قبل ولا تدعو للقلق.

"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على أن ما يتم تداوله عن عواصف شديدة أو ظروف استثنائية غير دقيق، موضحة أن الحالة لا تستدعي أن يقعد الناس في بيوتهم، لكن فقط نأخذ احتياطاتنا إذا كنا خارجين.

ونصحت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الأتربة، والقيادة بهدوء خاصة في الطرق الصحراوية، حيث قد تنخفض الرؤية في بعض المناطق لأقل من 1000 متر.

وشددت الدكتورة منار غانم أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من مساء الخميس، لتشهد البلاد استقرارًا ملحوظًا يوم الجمعة.