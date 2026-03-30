نقيب الإعلاميين: عقوبات صارمة تنتظر مروجي الأخبار الكاذبة

كتب : حسن مرسي

09:10 م 30/03/2026

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن العقوبات الصارمة تنتظر مروجي الأخبار الكاذبة، مشددًا على أن الحقيقة لا تموت بينما الترند الزائف لا يعيش طويلًا، وأن الإعلام المهني يواجه تحديًا كبيرًا في استعادة ثقة المواطن.

وأوضح سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هي وهما على قناة الشمس، أن الترندات أصبحت في كثير من الأحيان قائمة على شغف زائف وشهرة مؤقتة، يسعى البعض لتحقيقها عبر اختلاق مواقف أو نشر معلومات غير صحيحة، بهدف جذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع.

وأشار إلى أن مروجي الأخبار الكاذبة لا يفقدون مصداقيتهم فقط، بل قد يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية صارمة، لافتًا إلى أن العديد من الدول مثل ألمانيا والولايات المتحدة تطبق قوانين حازمة تصل إلى السجن لسنوات في حال نشر معلومات مضللة.

وشدد نقيب الإعلاميين على أهمية أن يتحول المواطن إلى عنصر واعٍ ومدقق، قادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والصفحات الموثقة، وعدم الانسياق وراء الترندات الوهمية التي قد تكون مضللة.

وأكد على أن الإعلام الرقمي جعل مليارات البشر شركاء في صناعة المحتوى، وهو ما يضاعف المسؤولية الفردية، مؤكدًا أن وعي المواطن والتزامه بالتحقق من المعلومات يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، وأن الطريق لاستعادة الثقة يبدأ من الالتزام بالمهنية والاعتماد على المصادر الموثوقة.

نقيب الإعلاميين: اتخاذ القرار تحت تأثير السوشيال ميديا هو ترمومتر فشل أي مسؤول

نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي هو الحل لأزمة 50 ألف خريج إعلام سنويًا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
أخبار البنوك

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
أخبار البنوك

شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها