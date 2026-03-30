مقتدى الصدر يدعو العراقيين للتظاهر السبت رفضًا للتصعيد

كتب : وكالات

04:00 م 30/03/2026

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، العراقيين إلى الخروج في تظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل في مختلف المحافظات، للتعبير عن رفضهم للتصعيد في المنطقة والمطالبة بوقف الحرب.

وقال الصدر، في بيان، إن الدعوة تأتي "استنكارًا للعدوان" ودعمًا لإحلال السلام، مشددًا على ضرورة الالتزام بالسلمية الكاملة خلال التظاهرات.

وطالب بأن تكون الفعاليات منظمة بشكل كامل، مع توحيد الشعارات، وعدم رفع أي أعلام سوى العلم العراقي.

وأشار إلى أن التظاهرات ستنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا وتستمر حتى غروب الشمس في اليوم نفسه.

