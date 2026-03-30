أشاد السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في توجيه ضربات استباقية وإحباط المخططات التي تستهدف الإضرار بمقدّرات الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.

وأكد السيد الشريف، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود تُثبت أنها الحارس الأمين لمقدرات هذا الوطن، وتعكس الجاهزية والاحترافية العالية في حماية أمن الوطن والمواطنين، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي محاولات للنيل من استقرارها أو المساس بأمنها القومي.

التطور الكبير في أجهزة وزارة الداخلية

وأشاد نقيب الأشرافـ، بالتطور الكبير لأجهزة وزارة الداخلية والذي يعكس العمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تجمع بين الرصد الدقيق، والتحرك السريع، والتعامل الحاسم مع كافة التهديدات، بما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية.

التكاتف بين الشعب ومؤسسات الدولة

وأكد نقيب الأشراف، أن التكاتف بين الشعب ومؤسسات الدولة يُمَثل خط الدفاع الأول فى مواجهة التحديات، مشددًا على أن مصر ستظل قوية وعصّية على كل من يحاول العبث بأمنها.

ودعا المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يجنّب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.