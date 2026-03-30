المصرية للكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ توسعات بمحطة محولات الإسماعيلية

كتب : مصراوي

02:05 م 30/03/2026

المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة "الجمال" للمقاولات العمومية لتنفيذ توسعات بمحطة محولات الإسماعيلية.

وذكرت الشركة المصرية أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع توسعة محطة محولات صناعية الإسماعيلية القائمة جهد 11/66 ك.ف لتعمل على الجهد 66/220 ك.ف، بسعة (175×3) م.ف.أ مع إمكانية التوسعة بإضافة محول رابع وذلك باستخدام تكنولوجيا المحطات المعزولة بالغاز (GIS) بنظام تسليم مفتاح، وتتبع منطقة كهرباء القناة.

تدعيم التغذية الكهربائية بمدينة الإسماعيلية

ويهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية بمدينة الإسماعيلية وتحسين جودة واستقرار الخدمة على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال مدة 16 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خططها لتطوير وتحديث الشبكة القومية الموحدة في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية تحقيقًا لاستراتيجية الوزارة ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة.

المصرية للكهرباء محافظة الإسماعيلية تحسين تغذية الكهرباء بالإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



مصطفى كامل يناشد رئيس الوزراء:"إغلاق المنشآت يحرم الموسيقيين من مصدر رزقهم"
زووم

مصطفى كامل يناشد رئيس الوزراء:"إغلاق المنشآت يحرم الموسيقيين من مصدر رزقهم"
موعد ومكان عزاء الفنانة فاطمة كشري .. أشهر كومبارس
زووم

موعد ومكان عزاء الفنانة فاطمة كشري .. أشهر كومبارس

120 ساعة مع الجثامين.. ماذا فعل ناجي "مذبحة كرموز" قبل ترحيله للعباسية؟
أخبار المحافظات

120 ساعة مع الجثامين.. ماذا فعل ناجي "مذبحة كرموز" قبل ترحيله للعباسية؟
نائب رئيس إيران: "النظام تغير".. لكن لمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

نائب رئيس إيران: "النظام تغير".. لكن لمضيق هرمز
سعر الدولار اليوم يقفز للمرة الثالثة ويقترب من مستوى قياسي جديد 55 جنيها
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز للمرة الثالثة ويقترب من مستوى قياسي جديد 55 جنيها

أخبار

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من مستوى قياسي جديد 55 جنيها
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس