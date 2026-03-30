وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة "الجمال" للمقاولات العمومية لتنفيذ توسعات بمحطة محولات الإسماعيلية.

وذكرت الشركة المصرية أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع توسعة محطة محولات صناعية الإسماعيلية القائمة جهد 11/66 ك.ف لتعمل على الجهد 66/220 ك.ف، بسعة (175×3) م.ف.أ مع إمكانية التوسعة بإضافة محول رابع وذلك باستخدام تكنولوجيا المحطات المعزولة بالغاز (GIS) بنظام تسليم مفتاح، وتتبع منطقة كهرباء القناة.

تدعيم التغذية الكهربائية بمدينة الإسماعيلية

ويهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية بمدينة الإسماعيلية وتحسين جودة واستقرار الخدمة على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال مدة 16 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خططها لتطوير وتحديث الشبكة القومية الموحدة في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية تحقيقًا لاستراتيجية الوزارة ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة.