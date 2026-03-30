إعلان

وزير الدفاع يؤكد لمقاتلي الجيش الثاني والثاني ضرورة الدراية التامة بكل ما يدور حولهم من أحداث

كتب : محمد سامي

12:53 م 30/03/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (4)_4
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (2)_2
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (3)_3
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (5)_5
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (6)_6
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (7)_7
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (9)_9
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (8)_8
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (11)_11
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (10)_10
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (13)_13
  • عرض 13 صورة
    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين (12)_12

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع ضباط وضباط الصف من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائدا الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وذلك استمرارا للقاءات التى تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة مع المقاتلين لتوحيد المفاهيم والرؤى تجاه الأحداث الجارية وارتباطها بالأمن القومي المصري.

ووفق بيان، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين مشيداً بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص لحماية الوطن وصون مقدراته، وأدار حواراً مع المقاتلين إستمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم حول الأحداث المتسارعة التى تشهدها المنطقة.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر على ضرورة أن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامه بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لجميع الوحدات والتشكيلات لتكون دائماً في أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى العالي، كما شارك المقاتلين تناول وجبة الإفطار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الجيش الثاني الجيش الثالث القوات المسلحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس