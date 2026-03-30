التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع ضباط وضباط الصف من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائدا الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وذلك استمرارا للقاءات التى تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة مع المقاتلين لتوحيد المفاهيم والرؤى تجاه الأحداث الجارية وارتباطها بالأمن القومي المصري.

ووفق بيان، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين مشيداً بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص لحماية الوطن وصون مقدراته، وأدار حواراً مع المقاتلين إستمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم حول الأحداث المتسارعة التى تشهدها المنطقة.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر على ضرورة أن يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامه بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لجميع الوحدات والتشكيلات لتكون دائماً في أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى العالي، كما شارك المقاتلين تناول وجبة الإفطار.